Электроснабжение Крыма полностью восстановлено

В Крыму и Краснодарском крае полностью восстановили энергоснабжение. Об этом сообщили в вреду, 13 июня, в Минэнерго.

«В 17:22 энергоснабжение потребителей восстановлено», – цитирует пресс-службу ведомства «Газета.ру».

Ранее, днем 13 июня, сообщалось о массовом отключении электричества в городах и районах полуострова. В Крыму это затронуло более 2,5 млн человек.

В Минэнерго РФ сообщили, что на ПС 500 кВ «Тамань» в результате срабатывания автоматики произошло погашение первого и второго автотрансформаторов.

Для ликвидации дефицита мощности специалисты задействовали мобильные газотурбинные электростанции, которые находятся на полуострове.

10 мая энергетики сообщили об отключении электричества в двух городах и семи поселках на Крымском полуострове. Ситуация связана с сильными ливнями.

Все отключения происходили во второй половине дня энергетики восстанавливали снабжение в оперативном режиме.