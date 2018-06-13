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Электроснабжение Крыма полностью восстановлено

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В Крыму и Краснодарском крае полностью восстановили энергоснабжение. Об этом сообщили в вреду, 13 июня, в Минэнерго.

«В 17:22 энергоснабжение потребителей восстановлено», – цитирует пресс-службу ведомства «Газета.ру».

Ранее, днем 13 июня, сообщалось о массовом отключении электричества в городах и районах полуострова. В Крыму это затронуло более 2,5 млн человек.

В Минэнерго РФ сообщили, что на ПС 500 кВ «Тамань» в результате срабатывания автоматики произошло погашение первого и второго автотрансформаторов.

Для ликвидации дефицита мощности специалисты задействовали мобильные газотурбинные электростанции, которые находятся на полуострове.

10 мая энергетики сообщили об отключении электричества в двух городах и семи поселках на Крымском полуострове. Ситуация связана с сильными ливнями.

Все отключения происходили во второй половине дня энергетики восстанавливали снабжение в оперативном режиме.

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