Прямой эфир

Оборудование для определения угрозы паводка похитили в Амурской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальное гидрологическое оборудование для определения угрозы паводка было похищено с берега реки Зеи в селе Малая Сазанка Амурской области.

Как рассказал начальник гидрологической станции Юрий Мудрак, в ночь с 31 мая на 1 июня злоумышленники похитили специальные сваи, с помощью которых определяется уровень воды в реке. По приблизительным подсчетам, сумма ущерба составляет более 100 тыс. рублей, так как каждая из свай стоит порядка 15–20 тыс. рублей, также требуются работы по привязке к госсети, установке и геодезические работы, сообщает Амурская служба новостей.

Как отмечает Юрий Мудрак, даже малейшее изменение в поведении реки может сказаться на жизнедеятельности людей. Ежедневно предоставляемая с помощью оборудования информация передавалась в областное ГУ МЧС, в Дальневосточное управление по гидрометеорологии и в другие важные службы.

По словам гидролога, он обратился в правоохранительные органы с заявлением. В прошлые годы в некоторых селах области произошли подобные случаи. Тогда были возбуждены уголовные дела и ущерб был возмещен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жители Амурской области жалуются на изменившее цвет озеро
Только два амурских водоема признали безопасными для купания

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017