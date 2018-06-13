Оборудование для определения угрозы паводка похитили в Амурской области

Специальное гидрологическое оборудование для определения угрозы паводка было похищено с берега реки Зеи в селе Малая Сазанка Амурской области.

Как рассказал начальник гидрологической станции Юрий Мудрак, в ночь с 31 мая на 1 июня злоумышленники похитили специальные сваи, с помощью которых определяется уровень воды в реке. По приблизительным подсчетам, сумма ущерба составляет более 100 тыс. рублей, так как каждая из свай стоит порядка 15–20 тыс. рублей, также требуются работы по привязке к госсети, установке и геодезические работы, сообщает Амурская служба новостей.

Как отмечает Юрий Мудрак, даже малейшее изменение в поведении реки может сказаться на жизнедеятельности людей. Ежедневно предоставляемая с помощью оборудования информация передавалась в областное ГУ МЧС, в Дальневосточное управление по гидрометеорологии и в другие важные службы.

По словам гидролога, он обратился в правоохранительные органы с заявлением. В прошлые годы в некоторых селах области произошли подобные случаи. Тогда были возбуждены уголовные дела и ущерб был возмещен.