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Брянских охотников предупредили о новых налогах

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В Брянской области охотникам со следующего года нужно отчислять единый ежегодный налог на добычу, сообщили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии.

Изменения в Налоговом кодексе позволят «оплачивать ставки сбора за группы пушных зверей и пернатой дичи один раз в год на все сезоны». Тариф за добычу пушных составляет 600 рублей, за птиц — 700 рублей, передает интернет-газета «Брянские новости». Раньше охотники платили за добычу глухаря, тетерева, фазана, норки и бобра, с 2019 года им придется также перечислять деньги за отстрел гусей, уток, рябчиков, зайцев, лис, белок.

Ранее в Самарской области ввели запрет на охоту с применением охотничьего и пневматического оружия. Мера связана с проведением чемпионата мира по футболу. Ограничение действует с 25 мая по 25 июля.

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