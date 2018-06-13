Вандалы вырвали из земли «Даму с собачкой» в Липецке

В Липецке восстановили пострадавшую от вандалов «Даму с собачкой». Неизвестные вырвали из земли скульптурную композицию на Театральном спуске.

Сотрудники спецбригады заново установили арт-объект и забетонировали основание. Поиском нарушителей предстоит заняться полиции. Работа сочинского архитектора Акопа Халафяна «Дама с собачкой» появилась в городе восемь лет назад. В прошлом году вандалы похитили гранитные плиты облицовки фонтанов на Театральном и Петровском спусках, напоминает GOROD48.

Портал iz.ru писал, что у бронзовой девушки-туристки, которая установлена у пешеходного моста в Великом Новгороде, вновь появились две туфельки. Новую обувь изготовили в Санкт-Петербурге.