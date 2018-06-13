Ремонтные работы начались на дорогах Артема Приморского края

Ремонт автомобильных дорог начался в городе Артем Приморского края. Работы проводятся в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ремонтные работы начались на улицах Черноморская, Уральская и 2-я Пятилетка. Также новый асфальт планируют уложить на дорогах улиц Куйбышева, Мурманской и Днепропетровской. Помимо автомобильных дорог, ведутся работы на пешеходных зонах на улицах Уральская, Куйбышева, 2-я Пятилетка и Днепропетровская, сообщает ИА PrimaMedia.

Работы на территории Артемовского городского округа ведутся в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» второй год. В общей сложности благодаря проекту планируют отремонтировать 50,5 тыс. кв. м дорог. На проведение всех работ выделено 136 млн рублей, из которых 68 млн рублей направлено из федерального бюджета, 54 млн рублей из краевого бюджета и 14 млн — из местного.

Помимо этого, уже заключены контракты на ремонт дорожного полотна по улице Урицкого и тротуара на улице Ленина в Заводском. Также на улице Кирова будет частично уложена тактильная плитка. Ремонт остальных дорожных объектов города находится на стадии заключения муниципальных контрактов.