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Личный адвокат Трампа отозвал своих защитников на суде

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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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Личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, подозреваемый в финансовых махинациях, отказался от услуг юристов, которые собирались защищать его интересы на суде, сообщает 13 июня телеканал CNN со ссылкой на источник.

Отзыв команды юристов на фоне растущего давления на Коэна может привести к кардинальной смене стратегии его защиты.

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Сообщается, что Коэн нашел себе нового адвоката, но его имя не раскрывается. Сам Коэн пока не встречался с представителями прокуратуры.

В отношении адвоката ведется расследование, его подозревают в банковских махинациях, мошенничестве и финансовых нарушениях, связанных с предвыборной кампанией Трампа 2016 года, сообщает ТАСС.

В начале апреля сотрудники ФБР провели обыск в доме адвоката Трампа и изъяли не менее 10 ящиков с бумагами, а также электронные носители, в том числе сотовые телефоны и жесткие диски.

В начале июня сообщалось, что Майкл Коэн якобы связался с российским тяжелоатлетом Дмитрием Клоковым, который якобы предлагал устроить встречу президента России Владимира Путина и Трампа во время его предвыборной кампании.

Расследование о мнимом вмешательстве России в выборы президента США 2016 года продолжается уже год. На данный момент обвинения предъявлены 19 лицам — пяти гражданам США, 13 гражданам РФ и одному голландцу.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентской гонки в США.

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