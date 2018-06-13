Выставка одной картины открылась в Астрахани в преддверии ЧМ-2018

В Астрахани открылась выставка одной картины «Футбол», которая посвящена старту чемпионата мира в России. Увидеть произведение Валентина Желоховцева (1920 год) можно в галерее имени Догадина.

Художник в своих работах пропагандировал культ атлетизма. Картина «Футбол» передает спортивный азарт игроков во время матча, сообщает «Астрахань 24».

Напомним, более половины россиян (56%, или 67 млн человек) старше 16 лет планируют смотреть матчи чемпионата мира по футболу по телевизору или в интернете, говорится в опросе агентства GfK. За всеми футбольными матчами чемпионата собирается следить 21% респондентов.