Крест памяти разоренной деревни установили в Ульяновской области

В Ульяновской области освятили поклонный крест памяти жителей деревни Зимненские выселки, разореннойв 1970-х годах. Обряд совершил благочинный III Вешкаймского округа Симбирской епархии, настоятель храма святых благоверных князей Бориса и Глеба р.п. Вешкайма протоиерей Анатолий Капранов.

Вместе с уроженцами Зимненских выселок и их потомками память усопших почтили первый заместитель главы администрации Муниципального образования «Вешкаймский район» Алексей Марунин, глава Ермоловского сельского поселения Валерий Бирюков, передает 1ul.ru. Монумент возведен на средства уроженцев деревни, ныне проживающих в городе Ульяновске и в городе Челябинске.

Ранее власти Архангельской области утвердили проект «Остров Ломоносова», целью которого является развитие села, где родился великий русский ученый Михаил Ломоносов. В здании старой школы будет создан культурно-образовательный центр с конференц-залом, учебными классами, интерактивным музеем, кафе, гостиницей и хостелом на 60 постояльцев.



