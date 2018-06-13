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Соревнования квадрокоптеров устроили для одаренных детей в Липецке

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В липецком Центре поддержки одаренных детей «Стратегия» 12 июня прошли соревнования беспилотных летательных аппаратов «АэроНетЛип». Более 25 участников продемонстрировали свое мастерство в четырех номинациях: «Точная посадка», «Полоса препятствий», Drone racing и «Проектные работы». 

Одной из самых зрелищных категорий стали состязания по Drone racing. Пилоты показали навыки управления квадрокоптером и в полной мере реализовали полученные ими навыки в процессе обучения в детском технопарке «Кванториум», передает Lipetskmedia.

Как писал ранее портал iz.ru, квадрокоптер, способный изменять свою форму во время полета и выстраивать все роторы в одну линию, создали инженеры французского Национального центра научных исследований. За счет изменения формы ширина дрона уменьшается почти в два раза, что позволяет устройству пролетать через узкие проемы. Беспилотник меняет конструкцию за 0,3 с.

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