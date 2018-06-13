Новгородская прокуратура соберет жалобы на строителей трассы М11

Жители Новгородской области смогут пожаловаться в прокуратуру на нарушения при строительстве платной автомагистрали М11. «Горячую линию» ведомство проведет утром 18 июня.

Как сообщает региональная прокуратура, по всем обращениям сотрудники проведут проверки. В случае подтверждения информации виновных привлекут к ответственности, сообщает «Новгород.ру». Участок платной автомагистрали М11 в Новгородской области открылся 6 июня. За первую неделю водители уже успели постоять в пробке, один из них сбил медведя.

Ранее стало известно, что Россия и Финляндия будут тестировать «умные» автомобили на федеральной трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург. Соответствующий меморандум подписали транспортные ведомства двух стран на полях Петербургского международного экономического форума-2018.