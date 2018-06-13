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Савченко написала письмо Путину

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Фото: РИА Новости
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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко написала письмо президенту России Владимиру Путину. В нем она попросила главу государства помиловать в РФ 66 заключенных украинцев.

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«Я прошу вас принять решение о помиловании и сделать этот шаг, чтобы мир на украинской земле, мир между украинским и российским народами и мир в международных отношениях России и Украины и других странах цивилизованного демократического общества стал возможен», — говорится на странице нардепа в Facebook.

Савченко отметила, что никогда не совершала преступлений против народа России и убеждена, что в будущем украинцы русские будут жить в мире. 

Надежду Савченко арестовали 20 марта после того, как Верховная рада дала разрешение снять с нее неприкосновенность. Ей предъявили обвинения по семи статьям, среди которых подготовка терактов и госпереворота.

Депутату грозит от пяти лет тюрьмы до пожизненного заключения. Сама политик обвинения отвергает, хоть и признает, что говорила о терактах.

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