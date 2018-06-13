Главврача оренбургской больницы обвиняют в получении взятки

В Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении главного врача областного клинического противотуберкулезного диспансера. Сергея Чуркина обвиняют в получении взятки от директора ООО «Медснапро» Павла Староверова.

Согласно сообщению регионального СК, 9 июня руководитель медицинского учреждения прямо на своем рабочем месте принял от предпринимателя часть «отката» за заключение государственного контракта на поставку медикаментов. Размер вознаграждения высчитывался как определенный процент от общей суммы контракта, передает РИА «Оренбуржье».

Подозреваемые были задержаны с поличным. Сергей Чуркин и Павел Староверов находятся под домашним арестом.