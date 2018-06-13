В ЛНР заявили об обстрелах со стороны ВСУ

Территория Луганской Народной Республики подверглась обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины 13 июня. Об этом сообщил советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник.

По его словам, обстрелу минами калибра 120 мм подвергся поселок Донецкий.

«Вроде бы жертв нет, но есть разрушения. Так что провокации идут не только по линии с ДНР, но и с Луганской Народной Республикой. Это провокационные действия со стороны ВСУ, они вызывают обострение ситуации», — приводит НСН слова Мирошника. Он также добавил, что обстрел может быть связан с проведением заседания контактной группы в Минске, а также с желанием властей Украины продемонстрировать напряженность ситуации.

Также 13 июня об обстреле со стороны украинских силовиков сообщил представитель Донецкой Народной Республики. В результате атаки ранения получили два мирных жителя. Всего за сутки ВСУ нарушили режим режим прекращения огня девять раз — по территории ДНР были выпущены 35 мин и снарядов, также украинские силовики использовали гранатометы и стрелковое оружие. Ранее в среду в ЛНР сообщили о стягивании ВСУ техники к линии соприкосновения.