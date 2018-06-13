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В ЛНР заявили об обстрелах со стороны ВСУ

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Фото: РИА Новости
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Территория Луганской Народной Республики подверглась обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины 13 июня. Об этом сообщил советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник.

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По его словам, обстрелу минами калибра 120 мм подвергся поселок Донецкий.

«Вроде бы жертв нет, но есть разрушения. Так что провокации идут не только по линии с ДНР, но и с Луганской Народной Республикой. Это провокационные действия со стороны ВСУ, они вызывают обострение ситуации», — приводит НСН слова Мирошника. Он также добавил, что обстрел может быть связан с проведением заседания контактной группы в Минске, а также с желанием властей Украины продемонстрировать напряженность ситуации.

Также 13 июня об обстреле со стороны украинских силовиков сообщил представитель Донецкой Народной Республики. В результате атаки ранения получили два мирных жителя. Всего за сутки ВСУ нарушили режим режим прекращения огня девять раз — по территории ДНР были выпущены 35 мин и снарядов, также украинские силовики использовали гранатометы и стрелковое оружие. Ранее в среду в ЛНР сообщили о стягивании ВСУ техники к линии соприкосновения.

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