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Энергообеспечение Крыма полностью восстановлено

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Энергообеспечение крымского полуострова полностью восстановили, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго России.

По данным ведомства, без электричества оставались более 2,5 млн человек. Из них 2,35 млн в Республике Крым и Севастополе и 167 тыс. человек в Краснодарском крае.

В 16:32 энергоснабжение потребителей восстановили в Краснодарском крае, в 16:41 в Севастополе. К 17:22 энергоснабжение восстановили во всей Республике Крым за исключением сельских поселений Красногвардейского района.

13 июня стало известно, что электричества нет в нескольких населенных пунктах Крыма и Краснодарского края. Сообщалось, что в центре Симферополя встали троллейбусы и не работали светофоры, а в Севастополе не работали банки, терминалы, не было электричества в торговых центрах и частных домах.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов объяснил произошедшее скачком напряжения на подстанции «Тамань» и пообещал устранить неполадки в кратчайшие сроки. В настоящее время продолжается набор нагрузки в Крымской энергосистеме, сообщили в Минэнерго.

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