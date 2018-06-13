Юных велосипедистов обучат правилам безопасности

Госавтоинспекция взяла на особый контроль безопасность детей-велосипедистов в связи с наступлением летних каникул. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники ГИБДД проводят массовые акции и мероприятия, целью которых является повышение безопасности юных велосипедистов. Правила разъясняют не только детям, но и их родителям.

В ведомстве призвали и взрослых подключится к этой работе. В частности, родители должны проконтролировать использование ребенком средств пассивной безопасности — шлемов, наколенников, налокотников и световозвращающих элементов.

Кроме того, юным велосипедистам необходимо объяснить, что выезжать на проезжую часть можно только по достижении 14 лет. Пересекать же ее можно лишь по пешеходному переходу, спешившись с велосипеда.

Сотрудники ведомства будут привлекать мобильные комплексы «Лаборатория безопасности» для работы с юными велосипедистами. Подобные автомобили имеются в 24 регионах России.

8 июня Госавтоинспекция провела специальные мероприятия, приуроченные к Международному дню безопасности на железнодорожных переездах. Водителям напомнили, что переезд через железнодорожные пути — наиболее сложный и опасный участок дороги, требующий внимания и строгого соблюдения правил дорожного движения.