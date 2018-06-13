Астраханское предприятие заплатит 16,7 млн рублей за работу нелегалов

Сельскохозяйственное предприятие в Астраханской области обязали выплатить крупный штраф за трудоустройство иностранных граждан. Суд увеличил сумму до 16,7 млн рублей.

По данным службы судебных приставов, компания нанимала на работу иностранцев, которые не имели разрешения на трудоустройство на территории России. Всего предприятию выписали 34 штрафа на общую сумму 5,5 млн рублей. Однако платежи в срок не поступили. Тогда суд пересмотрел материалы дел, сообщает «Астрахань 24».

Помимо прежней суммы, суд принял решение о наказании предприятия новыми штрафами, равными двойной сумме от имеющихся. Таким образом, аграрии обязаны выплатить почти 17 млн рублей. Компания уже начала вносить первые платежи.