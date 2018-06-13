Адвоката не допускают на обыск в дом главы Серпуховского района

Адвокат главы Серпуховского района Подмосковья Павел Беспалов не смог попасть в дом чиновника, где в течение шести часов продолжаются обыски. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

По его словам, обыски начались в 7 утра, в доме в тот момент находился глава Серпуховского района Александр Шестун, его супруга и четверо детей. Связи с ними нет.

«Меня, его защитника, несмотря на предъявление документов, внутрь не пускают, я стою буквально под забором», — заявил Беспалов.

Он добавил, что следствие не предъявляло ему каких-либо официальных документов. Беспалов отметил, что, по его информации, против Шестуна возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве с земельными участками. Речь идет о события 10-15-летней давности, и глава Серпуховского района не имеет к данному делу никакого отношения.