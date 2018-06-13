В Москве ограничат движение из-за старта ЧМ-2018 по футболу

Чемпионат мира по футболу −2018 стартует в четверг, 14 июня. В этой связи в Москве у стадионов «Лужники» и «Спартак» будет ограничено движение, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Ограничения затронут участки улиц Доватора, Ефремова, Проектируемый проезд № 2309, 10-летия Октября и на 3-й Фрунзенской. Движение будет перекрыто за день до проведения и в дни матча — 13, 14, 16, 17, 19, 20, 25, 26 и 30 июня, а также 1, 10-11 и 14-15 числа.

Кроме того, будет запрещен выезд на Лужнецкий проезд, Новодевичью, Ростовскую, Саввинскую набережные, а также улицу Хамовнический Вал, сообщает ТАСС.

Движение у стадиона «Спартак» ограничат 16, 19, 23, 27 июня и 3 июля. Для проезда по Волоколамскому проезду, проезду Стратонавтов и Сходненскому тупику потребуется пропуск.

Помимо этого, на все дни мундиаля ограничат движение для автомобилей в районе Воробьев гор, где организована фан-зона для болельщиков.

Вход на стадион «Лужники», где 14 июня пройдет матч-открытие между сборными России и Саудовской Аравии, будет открыт с 14:00, хотя сама встреча начнется лишь в 18:00. Это позволит избежать давки при входе на стадион. На матче ожидается аншлаг.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.