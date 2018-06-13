Прямой эфир
Сюжет:

В Москве ограничат движение из-за старта ЧМ-2018 по футболу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чемпионат мира по футболу −2018 стартует в четверг, 14 июня. В этой связи в Москве у стадионов «Лужники» и «Спартак» будет ограничено движение, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Лучшие из лучших
«Известия» представляют главных фаворитов грядущего чемпионата мира по футболу

Ограничения затронут участки улиц Доватора, Ефремова, Проектируемый проезд № 2309, 10-летия Октября и на 3-й Фрунзенской. Движение будет перекрыто за день до проведения и в дни матча — 13, 14, 16, 17, 19, 20, 25, 26 и 30 июня, а также 1, 10-11 и 14-15 числа.

Кроме того, будет запрещен выезд на Лужнецкий проезд, Новодевичью, Ростовскую, Саввинскую набережные, а также улицу Хамовнический Вал, сообщает ТАСС.

Движение у стадиона «Спартак» ограничат 16, 19, 23, 27 июня и 3 июля. Для проезда по Волоколамскому проезду, проезду Стратонавтов и Сходненскому тупику потребуется пропуск.

Помимо этого, на все дни мундиаля ограничат движение для автомобилей в районе Воробьев гор, где организована фан-зона для болельщиков.

Вход на стадион «Лужники», где 14 июня пройдет матч-открытие между сборными России и Саудовской Аравии, будет открыт с 14:00, хотя сама встреча начнется лишь в 18:00. Это позволит избежать давки при входе на стадион. На матче ожидается аншлаг.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Болельщики из Нигерии хотят принести живую курицу на матч ЧМ-2018
Кот Ахилл из Эрмитажа предсказал победителя первого матча ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017