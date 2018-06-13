Передвижные светофоры установят на мосту через Оку в Рязани

Передвижные светофоры будут установлены на мосту через Оку в Рязани, на котором сегодня начался ремонт. Такие светофоры смогут регулировать движение автомобилей.

Как объяснил глава областного министерства транспорта и автомобильных дорог Андрей Савичев, слова которого приводит РИА «7 новостей», место и организация работы светофоров будет меняться в зависимости от ситуации на дороге.

Кроме того, на всем протяжении моста уже установлено 11 камер для отслеживания ситуации. Также появились специальные «карманы», в которые в случае поломки будут транспортироваться виновники затора.

Чиновник сказал, что власти понимают те неудобства, которые испытывают автолюбители из-за ремонта моста. Он призвал запастись терпением, поскольку мост ремонтировать всё равно надо.

Портал iz.ru ранее сообщал, что стоимость реконструкции аварийного Красного моста через Оку в центре Орла может составить около 1 млрд рублей.

На время работ движение по дороге перекроют примерно на полтора года. Министр транспорта РФ Максим Соколов пообещал включить проект в программу финансирования.