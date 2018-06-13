Новорожденную девочку нашли в бэби-боксе в Краснодаре

Врачи обнаружили в бэби-боксе роддома в Краснодаре новорожденную девочку. Медики проводят обследования ребенка.

Малышка весом 3,2 кг была обнаружена в «окне жизни» на улице Седина. Предварительно сообщается, что девочка полностью здорова, однако пока обследования не завершены. Медики отмечают, что бэби-боксы позволили спасти еще одну жизнь, всего же с момента установки первого «окна жизни» неизвестные матери оставили в них более 20 детей. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

Первый в России бэби-бокс был установлен в 2011 году в Сочи. Первого ребенка в нем оставили в течение месяца. В 2018 году в Краснодарском крае работают пять бэби-боксов, два из них находятся в Краснодаре, еще по одному работают в Сочи, Новороссийске и Армавире.