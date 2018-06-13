Прямой эфир

Песков переназначен пресс-секретарем президента России‍

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сохранил свой пост. В среду, 13 июня, он был переназначен на должность заместителя главы администрации Кремля — пресс-секретаря главы государства.

Соотвествующий документ был опубликован на сайте администрации президента России.

Песков впервые стал пресс-секретарем Владимира Путина в 2008 году, когда тот стал премьер-министром России. До этого он занимал различные должности в администрации президента, в том числе был начальником отдела по связям со СМИ и первым заместителем начальника управления пресс-службы главы государства.

Также 13 июня президент переназначил главой своей администрации Антона Вайно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков рассказал о приезде глав иностранных государств на ЧМ-2018
Песков назвал инсценировку убийства Бабченко развесистой клюквой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017