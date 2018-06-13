Песков переназначен пресс-секретарем президента России‍

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сохранил свой пост. В среду, 13 июня, он был переназначен на должность заместителя главы администрации Кремля — пресс-секретаря главы государства.

Соотвествующий документ был опубликован на сайте администрации президента России.

Песков впервые стал пресс-секретарем Владимира Путина в 2008 году, когда тот стал премьер-министром России. До этого он занимал различные должности в администрации президента, в том числе был начальником отдела по связям со СМИ и первым заместителем начальника управления пресс-службы главы государства.

Также 13 июня президент переназначил главой своей администрации Антона Вайно.