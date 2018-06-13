Девять пострадавших в ДТП под Орлом остаются в больницах

В Орловской областной клинической больнице остаются девять пострадавших в ДТП на железнодорожном переезде под Орлом. Четверо из них — в реанимации. Остальные — в нейрохирургическом отделении. Это данные главного врача клиники Вадима Мурадяна.

Как сообщает InfoOrel.ru, сегодня пострадавших посетил врио губернатора Орловской области Андрей Клычков. Он пожелал им скорейшего выздоровления.

Портал iz.ru 10 июня сообщал о том, что на регулируемом железнодорожном переезде под Орлом между деревнями Орлово и Гать столкнулись автобус и грузовой поезд. Погибли четыре человека, 12 пострадали.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по двум статьям.