Прямой эфир

Девять пострадавших в ДТП под Орлом остаются в больницах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Орловской областной клинической больнице остаются девять пострадавших в ДТП на железнодорожном переезде под Орлом. Четверо из них — в реанимации. Остальные — в нейрохирургическом отделении. Это данные главного врача клиники Вадима Мурадяна.

Как сообщает InfoOrel.ru, сегодня пострадавших посетил врио губернатора Орловской области Андрей Клычков. Он пожелал им скорейшего выздоровления.

Портал iz.ru 10 июня сообщал о том, что на регулируемом железнодорожном переезде под Орлом между деревнями Орлово и Гать столкнулись автобус и грузовой поезд. Погибли четыре человека, 12 пострадали.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по двум статьям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ДТП в Индии с автобусом унесло жизни 17 человек
В Ставрополе после ДТП с микроавтобусом госпитализированы два человека

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017