Универсальные спортивные залы построят в Краснодарском крае

Власти Краснодарского края распределили субсидии на строительство универсальных спортивных залов. В течение года муниципалитеты получат 120 млн рублей.

По данным главы Кубани Вениамина Кондратьева, в регионе остаются территории, где при школах нет спортивных залов. При этом проектировать и строить залы может быть невыгодно из-за малой численности детей. Губернатор предложил разработать универсальные проекты спортзалов. Первые строения появятся в Красноармейском, Темрюкском, Ленинградском, Белореченском районах и в Анапе. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Всего на строительство залов будет за год направлено 120 млн рублей. Помимо этого, планируется ремонт 35 спортзалов в образовательных учреждениях, на это будет направлено почти 76 млн рублей.