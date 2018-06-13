Адвоката не допускают на обыск в дом главы Серпуховского района

Сотрудники правоохранительных органов с 7 утра продолжают проводить обыск в доме главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Его адвоката Павла Беспалова в здание не пускают.

«Шестун и его семья – жена и четверо детей – находятся в здании, с ними нет связи. Меня, его защитника, несмотря на предъявление документов, внутрь не пускают. Я стою буквально под забором», – сказал Беспалов журналистам «РИА Новости».

Адвокат добавил, что не видел официальных документов следствия. По предварительным данным, в отношении главы Серпуховского района возбуждено дело по подозрению в мошенничестве с земельными участками.

«Этим событиям 10-15 лет и Шестун не имеет к ним никакого отношения», – сказал защитник.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев сообщил, что в случае ареста у него не будет никаких электоральных перспектив.

«Я не думаю, что он сможет собрать достаточно сил, чтобы бороться, например, за кресло губернатора», – сказал он в эфире НСН.

15 мая были задержаны первый заместитель главы администрации сельского поселения Данковское, главный эксперт отдела капитального строительства администрации Серпуховского района и директор автономной некоммерческой организации. Их подозревают в хищениях денежных средств на сумму 2,6 млн рублей.

В апреле Шестун записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором рассказал о том, что его якобы принуждали уйти в отставку с помощью угроз и шантажа.