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Метро Новосибирска продлит работу в дни двух матчей ЧМ-2018

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Новосибирский метрополитен планирует продлить свою работу на один час 14 и 19 июня. В эти дни сборная России встретится со сборными Саудовской Аравии и Египта.

Как сообщает пресс-служба новосибирского метро, Новосибирская область получила официальную лицензию FIFA на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу. В связи с этим на Михайловской набережной будет организована фан-зона с огромным экраном, на котором будут транслироваться матчи.

Для удобства горожан метрополитен продлит свою работу на один час в день открытия чемпионата 14 июня, когда сборная России встретится со сборной Саудовской Аравии и 19 июня, когда сборная России встретится со сборной Египта, сообщает VN.ru.

Матчи будут транслироваться в прямом эфире на городской набережной в специально оборудованной зоне, которая рассчитана на 5 тыс. человек.

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