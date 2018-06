СМИ сообщили о стрельбе в Пенсильвании

Инцидент со стрельбой произошел в американском штате Пенсильвания, пострадали двое полицейских. Об этом сообщает Fox News.

По предварительной информации, правоохранители приехали на вызов к дому в Питтсбурге, где преступники удерживали в заложниках двоих детей. Когда офицеры подошли к дому, злоумышленники открыли стрельбу.

NEW: Just talked to North Braddock police officer who was shot in the arm & bullet proof vest. He is smiling & in AMAZING spirits. He says it was a long night, but is OK. He responded to the vacant home & people started firing thru a door @WPXI pic.twitter.com/PR9TzFQdTN