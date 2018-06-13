Пензенский турист рассказал о плохом состоянии памятника Тухачевскому

Памятник маршалу Тухачевскому, установленный в поселке Тухачевский Пензенской области, находится в удручающем состоянии. Об этом рассказал пензенский путешественник Александр Шилин.

Как он отметил в интервью ИА «Пенза-пресс», бюст был установлен в поселке в 1988 году. В начале июня этого года, когда Шилин оказался в этот населенном пункте во время краеведческой поездки, он обратил внимание, что памятник почти разрушен. За ним ухаживает один из местных жителей по собственной инициативе. Между тем в этом году памятнику Тухачевскому исполняется 30 лет.

В свою очередь, в администрации Междуреченского сельсовета агентству сообщили, что 9 мая возлагали венки к монументу и проводили субботник. В ближайшее время вопрос о реставрации будет обсуждаться на сессии в местном парламенте, однако вряд ли мемориал маршалу Советского Союза успеют привести в порядок к его юбилею.