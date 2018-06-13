Опасных вредителей вновь заметили в Иркутске

Жители Иркутска сообщают о появлении в городе горностаевой моли. Вредители представляют особую опасность для зеленых насаждений.

По словам горожан, паутина на деревьях, которую оставляет моль, заметна на острове Конном, улицах Бограда, 4-й Железнодорожной, Байкальской, а также в других районах. Специалисты уже приступили к защите насаждений. От моли обработано более 50 тыс. деревьев и кустов вдоль центральных и магистральных улиц, а также во дворах. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Жителей Иркутска просят сообщать в «Горзеленхоз» о появлении вредителей во дворах для проведения обработки.

Горностаевая моль была впервые обнаружена в Иркутске в 2011 году. Против насекомых ставили феромонные ловушки, также деревья обрабатывали различными химическими средствами. За три года численность насекомых удалось сократить.