Прямой эфир

Фанаты из Австралии и Франции сыграют товарищеский матч в Казани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В рамках ЧМ-2018 в Казани встретятся в товарищеском матче болельщики из Франции и Австралии. Игра состоится 16 июня, перед стартовым матчем национальных сборных.

Как заявил исполнительный директор организации «Футбольные болельщики Европы» Роман Эвен, слова которого приводит ИА «Татар-информ», подобные матчи — часть международной фан-культуры. Так, в 2017 году Кубок конфедераций открылся встречей фанатов России и Новой Зеландии.

Эвен напомнил, что такая же игра должна была состояться между болельщиками сборных России и Саудовской Аравией, однако ее отменили.

Матч между сборными Франции и Австралии состоится в Казани в субботу, 16 мая. Игра группы «С» пройдет на стадионе «Казань-Арена».

В общей сложности Казань примет шесть матчей мундиаля. Кроме встречи Австралии и Франции фанатов ждет противостояние Испании и Ирана, Польши и Колумбии, Германии и Южной Кореи, а также 1/8 финала и 1/4 финала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин проведет переговоры с прибывающими на ЧМ-2018 зарубежными лидерами
Путин посмотрит матч открытия ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017