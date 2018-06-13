Фанаты из Австралии и Франции сыграют товарищеский матч в Казани

В рамках ЧМ-2018 в Казани встретятся в товарищеском матче болельщики из Франции и Австралии. Игра состоится 16 июня, перед стартовым матчем национальных сборных.

Как заявил исполнительный директор организации «Футбольные болельщики Европы» Роман Эвен, слова которого приводит ИА «Татар-информ», подобные матчи — часть международной фан-культуры. Так, в 2017 году Кубок конфедераций открылся встречей фанатов России и Новой Зеландии.

Эвен напомнил, что такая же игра должна была состояться между болельщиками сборных России и Саудовской Аравией, однако ее отменили.

Матч между сборными Франции и Австралии состоится в Казани в субботу, 16 мая. Игра группы «С» пройдет на стадионе «Казань-Арена».

В общей сложности Казань примет шесть матчей мундиаля. Кроме встречи Австралии и Франции фанатов ждет противостояние Испании и Ирана, Польши и Колумбии, Германии и Южной Кореи, а также 1/8 финала и 1/4 финала.