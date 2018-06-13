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Проводится проверка обстоятельств гибели мальчика в реке Тура

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В Тюменской области проводится доследственная проверка по факту гибели 10-летнего мальчика в реке Тура. Ребенок утонул, его тело обнаружили водолазы. 

Как передает  megatyumen.ru, следователи опрашивают очевидцев и родственников погибшего. Устанавливаются обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту смерти пятилетнего мальчика в Татарстане. Ребенок упал в воду с плиты разобранного моста и утонул. Инцидент произошел в деревне Канонерка. 

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