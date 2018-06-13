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Двух подростков задержали в Красноярске за вандализм «на спор»

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В Красноярске полиция задержала двух молодых людей за акт вандализма. Подростки разбили стекла на остановке ради спора.

Инцидент произошел в ночное время на остановке «Студенческая». Двое вандалов серьезно повредили остановочный комплекс, однако их действия зафиксировала камера видеонаблюдения. Полиции удалось установить личности нарушителей, ими оказались подростки 13 и 14 лет. Мальчики объяснили, что сломали остановку «на спор», пишет ИА KrasnoyarskMedia.

По предварительной оценке, ущерб городу составил около 150 тыс. рублей. Сумма будет взыскана с родителей вандалов в судебном порядке.

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