Сотрудники МЧС ликвидировали лесной пожар площадью 24 га в Крыму

Сотрудники МЧС ликвидировали лесной пожар площадью 24,2 га на территории государственного автономного учреждения Республики Крым (ГАУ РК) «Старокрымское лесоохотничье хозяйство».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, в локализации возгорания были задействованы различные средства пожаротушения, в том числе автоцистерны и ранцевые огнетушители. Спасателям удалось локализовать пожар на площади в 24,2 га и избежать распространения огня на лесной массив и населенные пункты, сообщает ИА «Крыминформ».

Тушение осложнялось сильными порывами ветра. В ведомстве подчеркнули, что в районе ЧП продолжают работать подразделения, которые наблюдают за территорией. Проводится комплекс мероприятий по предотвращению возможного повторного возгорания.

Причины возгорания предстоит установить экспертам.