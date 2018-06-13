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Сотрудники МЧС ликвидировали лесной пожар площадью 24 га в Крыму

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Сотрудники МЧС ликвидировали лесной пожар площадью 24,2 га на территории государственного автономного учреждения Республики Крым (ГАУ РК) «Старокрымское лесоохотничье хозяйство».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, в локализации возгорания были задействованы различные средства пожаротушения, в том числе автоцистерны и ранцевые огнетушители. Спасателям удалось локализовать пожар на площади в 24,2 га и избежать распространения огня на лесной массив и населенные пункты, сообщает ИА «Крыминформ».

Тушение осложнялось сильными порывами ветра. В ведомстве подчеркнули, что в районе ЧП продолжают работать подразделения, которые наблюдают за территорией. Проводится комплекс мероприятий по предотвращению возможного повторного возгорания.

Причины возгорания предстоит установить экспертам.

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