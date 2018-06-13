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Раздельный сбор мусора организуют в Петербурге на время ЧМ-2018

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На время ЧМ-2018 в Петербурге будет организован раздельный сбор мусора. Его проведут по технологии, рекомендованной оргкомитетом ФИФА.

Как сообщает Санкт-Петербург.Ру со ссылкой на городской комитет по благоустройству, на подходах к стадиону установят 164 специальных контейнера — для перерабатываемого и неперерабатываемого мусора. Емкости будут находиться в 82 местах на территории, ведущей к арене.

Акция по сбору пластиковых бутылок «Экомарафон» проходит сейчас в Москве. Организатор – Московский зоопарк. На время ЧМ-2018 у входа в парк будут установлены специальные боксы для таких емкостей.

Контейнеры для раздельного сбора мусора будут установлены и на стадионах в Москве. Это будут бачки для четырех видов отходов.

Напомним, ЧМ-2018 по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.

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