Наплавной мост соединит два берега реки Пур на Ямале

Между поселком Уренгой и микрорайоном Коротчаево на Ямале установят наплавной мост через реку Пур. Движение транспорта запустят к 20 июня. Сборка начнется после техосмотра конструкций.

В настоящее время переправиться с одного берега реки Пур на другой можно с помощью паромов и судов на воздушной подушке. Пассажиров перевозят круглосуточно, рейсы выполняются каждые полчаса, отмечает ИА «Ура.ру».

В мае жители поселка Софийск Хабаровского края оказались заблокированными в своем населенном пункте. Владелец парома, который ходит по реке Бурее, отказался перевозить людей и грузы. В письме главе района предприниматель сообщил, что готов переправлять лишь полицейских, спасателей, медиков и сотрудников заповедника.