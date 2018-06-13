Установка киосков во Владивостоке станет платной

Власти Владивостока планируют провести реформу в системе нестационарной торговли. Киоски предлагается ставить платно и на конкурсной основе.

Всего во Владивостоке насчитывается более 1,3 тыс. киосков и ларьков. Власти считают такое количество необоснованным, так как зачастую в районах образуются стихийные рынки с одним и тем же товаром. Кроме того, уточняют чиновники, ларьки не всегда соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, могут мешать пешеходам и транспорту. В связи с этим администрация Владивостока предлагает упорядочить размещение торговых объектов и сделать их установку платной и на конкурсной основе. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

Пилотным проектом станет набережная Спортивной гавани. Там из схемы исключили большую часть торговых объектов. Арендатор задолжал городу порядка 4,5 млн рублей, и с ним расторгли договор.