Необычный способ доставки писем испытали в Великих Луках

Баллонную почту успешно испытали в день открытия Международной встречи воздухоплавателей-2018 в Великих Луках Псковской области. Отправка стартовала с крепости на аэростате «Небесная ярмарка».

Как рассказали Псковской ленте новостей организаторы мероприятия, аэростат, которым управлял пилот Илья Вертипрахова из Пермского края, успешно приземлился у деревни Рыжково.

А сегодня все послания, доставленные на борт аэростата, уже обычным путем были отправлены своим адресатам. О том, что они пережили небесное путешествие, будет напоминать штемпель спецгашения.

В начале мая портал iz.ru сообщал о том, что через Керченский пролив рекордный перелет совершил гигантский аэростат «Россия». Он начал свой полет на Таманском полуострове, а приземлился в Керчи.