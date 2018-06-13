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Необычный способ доставки писем испытали в Великих Луках

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Баллонную почту успешно испытали в день открытия Международной встречи воздухоплавателей-2018 в Великих Луках Псковской области. Отправка стартовала с крепости на аэростате «Небесная ярмарка».

Как рассказали Псковской ленте новостей организаторы мероприятия, аэростат, которым управлял пилот Илья Вертипрахова из Пермского края, успешно приземлился у деревни Рыжково.

А сегодня все послания, доставленные на борт аэростата, уже обычным путем были отправлены своим адресатам. О том, что они пережили небесное путешествие, будет напоминать штемпель спецгашения.

В начале мая портал iz.ru сообщал о том, что через Керченский пролив рекордный перелет совершил гигантский аэростат «Россия». Он начал свой полет на Таманском полуострове, а приземлился в Керчи.

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