Центр сохранения биоразнообразия создан при вузе в Кемерово

Центр сохранения биологического разнообразия создали при Кемеровском государственном университете. В реализацию проекта вложили 30 млн рублей. Об этом сообщает пресс-центр вуза.

Центр сохранения биоразнообразия пока запущен в тестовом режиме. Он был создан для оказания квалифицированной помощи различным животным — как домашним, так и тем, кто обитает в естественной среде, сообщает Сибирское агентство новостей.

Как рассказал ректор опорного вуза Александр Просеков на презентации природного заказника Кузбасса «Черновой Нарык», ни один из вузов России не имеет подобного центра.

В общей сложности стоимость обустройства Центра сохранения биоразнообразия составила 30 млн рублей, из которых 20 млн рублей были направлены на ремонтные работа, а остальные 10 млн — на современное оборудование.

Пока что специалисты разрабатывают стратегию работы центра. Предполагается, что работа продлится до конца лета, а официальное открытие запланировано на осень 2018 года.