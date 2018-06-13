МИД России раскрыло получателя авиатоплива «Совфрахта»

Авиационное топливо, которое поставляла в Сирию российская логистическая компания «Совфрахт», предназначалось для подразделений ВКС России. Об этом 13 июня заявили в МИД России в ответ на обвинение со стороны Минюста США пяти сотрудников «Софрахта» в нарушении экономических санкций в отношении Сирии.

«Авиационное топливо, доставку которого обеспечивал «Совфрахт», предназначалось для подразделений ВКС России, которые помогают бороться с террористическими группировками на сирийской земле. Ссылки США на собственные санкции против законных властей Сирии, несущих основную тяжесть этой борьбы в интересах безопасности на всей планете, — не просто новая возмутительная попытка распространить американские национальные законы далеко за пределы границ США, но и фактическая поддержка террористов», — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России на сайте ведомства.

Действия Вашингтона в МИДе назвали политическим безрассудством. В свою очередь, помощник генпрокурора США Джон Демерс отмечал, что по этому делу вместе с россиянами проходят еще трое сирийцев.

Сообщалось, что всем фигурантам грозит до 25 лет тюрьмы, поскольку они не имели лицензии от Минфина США на торговлю с лицами, находящимися под санкциями.