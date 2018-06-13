Путин проведет переговоры с прибывающими на ЧМ-2018 зарубежными лидерами

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с главами государств и зарубежных правительств, которые будут присутствовать на открытии чемпионата мира по футболу, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так, 13 июня российский лидер провел встречу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили как двусторонние отношения, в частности взаимную торговлю, так и важные вопросы международной повестки. Более подробно эти темы главы государств затронут во время визита Алиева в Россию 30 августа.

В этот же день Путин встретился с президентом Руанды Полем Кагаме. Он выразил надежду на то, что ему понравится чемпионат мира по футболу, который стартует в России, и предложил коллеге обсудить развитие двусторонних отношений. В текущем году исполняется 55 лет с момента их установления. Кагаме, в сою очередь, поблагодарил российские власти за помощь в развитии разных отраслей и сфер руандской экономики.

В Кремле Путин также принял главу Боливии Эво Моралеса, который прибыл на церемонию открытия ЧМ-2018. Главы государств, в частности, обсудили сотрудничество в энергетической сфере, расширение взаимодействие в добыче газа. Так, «Газпром» уже работает на двух месторождениях в этой стране.

На среду у российского лидера также запланированы встречи с премьер-министром Ливана Саадом Харири и главой правительства Армении Николом Пашиняном, пишет ТАСС.

Кроме того, по случаю ЧМ-2018 в Москву прибудут лидеры следующих стран: Мухаммед бен Сальман Аль Сауд (наследный принц Саудовской Аравии), Александр Лукашенко (Белоруссия), Рауль Хаджимба (Абхазия), Анатолий Бибилов (Южная Осетия), Игорь Додон (Молдавия), Нурсултан Назарбаев (Казахстан), Сооронбай Жээнбеков (Киргизия), Эмомали Рахмон (Таджикистан), Шавкат Мирзиёев (Узбекистан), Хуан Карлос Варела (Панама), Мария Абдо Бенитес (Парагвай).

В дальнейшем на протяжении всего мундиаля, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах, будут прибывать и другие высокопоставленные гости из других стран, чтобы побывать на матчах своих команд.

Ранее стало известно, что чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Америке. Мундиаль примут Канада, США и Мексика.