«Горячую линию» для иностранных болельщиков откроют в Волгограде

В Волгограде в преддверии ЧМ-2018 откроют «горячую линию» для иностранных болельщиков. Она будет работать 14 июня и вплоть до последнего дня мундиаля, 15 июля.

Иностранные граждане смогут обращаться по номеру +7 910-460-9025. «Горячая линия» организована аппаратом Уполномоченного по правам человека в РФ. Также ведомство создаст рабочую группу, которая будет следить за соблюдением прав иностранных туристов во время чемпионата.

ИА «НовостиВолгограда.Ру» также напоминает, что для участников и гостей ЧМ-2018 в Волгограде уже работает Единый консультационный центр Роспотребнадзора и его «горячая линия» по номеру 8-800-555-49-43.

Кроме того, в городе открылся колл-центр для туристов. Его сотрудники могут общаться на шести языках. Они должны оказывать информационную поддержку иностранным болельщикам: помогать в поиске гостиниц, выбирать автобусные маршруты для спортивных объектов или местных достопримечательностей. Консультацию можно получить, позвонив по номеру 8-800-350-7834.

Портал iz.ru 6 июня сообщал о том, что директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит, а также председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович во время визита в Волгоград осмотрели «Волгоград Арену» и окончательно подтвердили готовность города к проведению ЧМ-2018.