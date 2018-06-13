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Путин хочет расширить сотрудничество с Боливией в военно-технической сфере

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин считает возможным расширить взаимодействие с Боливией в сфере военно-технического сотрудничества, а также в добыче газа

«У нас обсуждаются возможности расширения взаимодействия в военно-технической сфере», — сказал глава российского государства на встрече в Кремле с президентом Боливии Эво Моралесом. Его слова передает ТАСС.

Также Путин обратил внимание на работу «Газпрома» на двух месторождениях в Боливии.

«Добыча 2,5 млрд кубических метров газа, сейчас решается вопрос о расширении добычи, которая может быть увеличена в два раза», — добавил президент РФ.

Президент Боливии Эво Моралес 13 июня прибыл в Москву, чтобы принять участие в открытии чемпионата мира по футболу.

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