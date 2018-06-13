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Таможенники в Уссурийске изъяли у туриста из Китая 100-летний самовар

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Житель Китая пытался вывезти из России антикварный самовар. Уссурийские таможенники изъяли старинный предмет и передали в музей.

По данным экспертизы, самовар был произведен в конце XIX века на фабрике А. Панфилова. Кроме того, в багаже китайского туриста нашли два настенных светильника, которые относятся к началу XX века. Все предметы являются культурными ценностями. При этом иностранец не задекларировал ценный багаж, сообщает ИА UssurMedia.

Все ценности были изъяты и переданы в фонд музея в городе Артеме по решению суда. Они будут представлены в экспозиции музея. Иностранец привлечен к административной ответственности.

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