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Ахилл предсказал команду–победителя первого матча ЧМ–2018

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Кот Эрмитажа Ахилл предсказал победу российской сборной в первом матче чемпионата мира по футболу 2018 года, передает ТАСС

Процесс предсказания проходил в городском пресс-центре чемпионата мира по футболу 2018 года. После некоторого обдумывания Ахилл все же подошел к миске с кормом, на которой был триколор РФ.

14 июня в стадионе «Лужники» в Москве состоится первый матч Кубка мира между командами России и Саудовской Аравии. В Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин будет присутствовать на первой игре чемпионата.

В феврале стало известно, что кот Ахилл будет предсказывать результаты матчей ЧМ–2018, которые пройдут в Санкт–Петербурге. 

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