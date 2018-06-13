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Дело возбудили после гибели трех человек в ДТП в Нижегородской области

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Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех человек в аварии в Воротынском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Авария произошла ночью 30 мая на 548-м км автодороги М-7. Автомобиль BMW Х5 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем DAF. После столкновения оба транспортных средства загорелись, сообщает ИА «НьюсНН».

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель легковой машины и два его пассажира, один из которых был жителем Ивановской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Расследование продолжается.

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