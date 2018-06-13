Представитель Говорухина опровергла сообщения о его смерти

Пресс-секретарь режиссера и председателя комитета Госдумы по культуре Станислава Говорухина Мария Шоппо опровергла сообщения СМИ о его смерти.

В свою очередь, источник iz.ru сообщил, что Говорухин находился за пределами Московского региона, в то время как ему стало плохо с сердцем. Режиссер сам приехал на обследование в столичный кардиологический центр, где ему поставили диагноз «предынсультное состояние». Он пробыл там четыре дня. После оказания всей необходимой в таких случаях помощи врачи отправили Говорухина долечиваться в подмосковный пансионат.

13 июня о кончине деятеля культуры со ссылкой на источники сообщил сайт mk.ru. Издание отметило, что режиссер плохо себя чувствовал на фестивале «Кинотавр» в Сочи.