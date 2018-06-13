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Инфантино будет баллотироваться на новый срок президента ФИФА

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Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино намерен баллотироваться на новый срок. Об этом он сообщил на конгрессе спортивной организации в Москве в преддверии ЧМ-2018.

«Лидерство для меня — способность прислушиваться. Прислушиваться ко всем вам. Но лидерство для меня — это и действие. Лидер должен обладать видением. А видение у ФИФА есть», — цитирует Инфантино «РИА Новости». Он также пообещал продолжить работу над формированием будущего для футбола, укреплять работу с лигами, клубами и игроками.

Несколькими днями ранее Инфантино заявил, что планирует посетить игры всех 32 команд на чемпионате мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

Выборы нового президента Международной федерации футбола должны пройти в следующем году на конгрессе организации, который состоится в Париже 5 июня.

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