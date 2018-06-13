Прямой эфир
Сюжет:

Министр спорта Украины призвал коллег бойкотировать ЧМ-2018 по футболу

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал коллег из стран — участниц чемпионата мира по футболу — 2018 бойкотировать соревнования на политическом уровне. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Мир чемпионата
Эксперты рассказали, как изменится наша жизнь после старта главного футбольного первенства планеты

Глава украинского минспорта указал на то, что Россия якобы допускала многочисленные грубые нарушения Устава ООН и международного права. По его словам, страна проводит политику агрессии и вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Кроме того, Жданов напомнил, что международное сообщество официально признало факты нарушения Россией антидопингового законодательства, о чем свидетельствует отстранение российской сборной от участия в Олимпиаде.

Жданов отметил, что направил письма министрам спорта 35 стран — участниц чемпионата мира. При этом на самом деле в мундиале принимают участие 32 национальных сборных, в том числе команда России.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Матч-открытие состоится в четверг, 14 июня, на стадионе «Лужники» в Москве. Сборная России сыграет с Саудовской Аравией.

Сборную России отстранили от участия в Олимпийских играх после допингового скандала. Обвинение строилось на показаниях экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Он утверждал, что в России существует государственная допинг-система и якобы допинг-пробы спортсменов подменялись на «чистые».

Уже после Олимпиады-2018, в которой участвовали отдельные российские спортсмены под нейтральным флагом, Родченков отказался от части своих показаний. В частности, он признался, что никогда не давал спортсменам допинговый коктейль «Дюшес» и не знает, осуществлялась ли подмена допинг-проб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сборная Испании уволила главного тренера за сутки до старта ЧМ-2018
Президент Боливии прилетел в Москву для участия в открытии ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017