Министр спорта Украины призвал коллег бойкотировать ЧМ-2018 по футболу

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал коллег из стран — участниц чемпионата мира по футболу — 2018 бойкотировать соревнования на политическом уровне. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Глава украинского минспорта указал на то, что Россия якобы допускала многочисленные грубые нарушения Устава ООН и международного права. По его словам, страна проводит политику агрессии и вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Кроме того, Жданов напомнил, что международное сообщество официально признало факты нарушения Россией антидопингового законодательства, о чем свидетельствует отстранение российской сборной от участия в Олимпиаде.

Жданов отметил, что направил письма министрам спорта 35 стран — участниц чемпионата мира. При этом на самом деле в мундиале принимают участие 32 национальных сборных, в том числе команда России.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Матч-открытие состоится в четверг, 14 июня, на стадионе «Лужники» в Москве. Сборная России сыграет с Саудовской Аравией.

Сборную России отстранили от участия в Олимпийских играх после допингового скандала. Обвинение строилось на показаниях экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Он утверждал, что в России существует государственная допинг-система и якобы допинг-пробы спортсменов подменялись на «чистые».

Уже после Олимпиады-2018, в которой участвовали отдельные российские спортсмены под нейтральным флагом, Родченков отказался от части своих показаний. В частности, он признался, что никогда не давал спортсменам допинговый коктейль «Дюшес» и не знает, осуществлялась ли подмена допинг-проб.