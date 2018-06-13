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Первые «стобалльники» по ЕГЭ появились в Башкирии

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Итоги единого государственного экзамена (ЕГЭ) по базовой математике, информатике и географии подведены в Башкирии. Как сообщили в министерстве образования республики, в 2018 году выпускники продемонстрировали более высокую успеваемость по сравнению с 2017 годом.

Средний балл вырос, а число тех, кто не преодолел минимальный порог, сократилось. В частности, количество сдавших математику на «отлично» увеличилось на 12,2%. А средний балл в дисциплине «География» на 3,1 выше, чем в прошлом году.

В целом, как отмечает ИА «Башинформ» со ссылкой на ведомство, тех, кто получил от 61 до 80 баллов, стало больше по сравнению с прошлым годом на 5,4%. Число «высокобалльников» увеличилось почти в два раза.

Девять выпускников набрали по математике и информатике 100 баллов. Это учащиеся из Уфы, Октябрьского и Нефтекамска.

Портал iz.ru 9 июня сообщил о том, что, по данным Рособрнадзора, средний балл участников ЕГЭ по математике базового уровня в этом году составил 4,29. А средний результат по географии оказался на 1,5 балла выше прошлогодних показателей.

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