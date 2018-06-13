Автор песен Лолиты назвала причины судебного разбирательства с артисткой

Экс-продюсер и автор песен певицы Лолиты Милявской Елена Кипер рассказала о причинах судебного разбирательства с артисткой. Через суд она намерена добиться защиты чести, достоинства и деловой репутации.

«Мы требуем одно — чтобы суд подтвердил, что те конкретные вещи, которые Лолита распространила через социальные сети, не соответствуют действительности», — приводит НСН слова адвоката Кипер Владимира Энтина. Сама истица заявила, что не провоцировала конфликт с Лолитой.

«Мы работали 10 лет. Начиная с момента, когда Лолиту, к сожалению, не хотели принимать ни на одной радиостанции. Первым хит-синглом стала песня «Оказалось». Она попала на радиостанции сразу. За песню сражались Кристина Орбакайте и Лолита. Дальше появилась песня «Ориентация север». В ее бизнесе я не участвовала. У нас были творческое единомышление, соединение, союз. Когда в творчестве появились разногласия, мы разошлись. Дальше не было никакого конфликта, с моей стороны он не инициировался», — рассказала Кипер.

Творческий союз продюсера Елены Кипер и певицы Лолиты распался в 2017 году. Кипер отказалась продюсировать новые проекты Милявской. В ответ исполнительница потребовала расторгнуть все договоры с Кипер. В настоящее время Кипер пытается через суд защитить честь и деловую репутацию. Адвокат Елены Кипер потребовала от артистки удалить из Сети ее посты с критикой в адрес продюсера.