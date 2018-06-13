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iPhone X заработал после двух недель нахождения на дне реки

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Фото: youtube.com
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Найденный на дне реки iPhone X заработал спустя две недели нахождения под водой. Об этом сообщил блогер YouTube-канала Man + River, известный тем, что ищет под водой различные потерянные вещи.

По словам блогера, гаджет от Apple был в обычном защитном чехле, а на экране было наклеено защитное стекло. Мужчина выждал три дня до полного высушивания смартфона, после чего включил его и узнал, что он работает в обычном режиме. Он разблокировал его, поскольку тот не был защищен паролем, и связался с владельцем. Им оказалась американка, которая выронила телефон за борт во время путешествия с друзьями на лодке, сообщает телеканал «Звезда».

По мнению автора блога, класс защиты IP68, который используется для iPhone X, не предусматривает нахождения устройства под водой на глубине до 2 м более двух часов. Однако спустя две недели нахождения под водой гаджет работает так же хорошо, как и до «утопления». Ранее в копании Apple заявляли, что смартфон iPhone X наделен защитой от воды и пыли, предусматривающей погружение в воду не больше чем на 30 минут и не глубже 1 м.

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